Liverpool’s pre-season continues with a meeting with Bayern Munich in Singapore this afternoon – we’re live to bring you the latest.

Kickoff at the Singapore National Stadium is 12.30pm (UK).

Today’s blog is run by Henry Jackson, get involved by Tweeting @thisisanfield, @HenryJackson87 & in the comments below.

Teams

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Jota, Salah, Gakpo

Substitutes: Adrian, Kelleher, Mrozek, Gomez, Konate, Quansah, Tsimikas, Scanlon, McConnell, Elliott, Frauendorf, Clark, Diaz, Nunez, Doak, Koumas

Bayern: Sommer; Pavard, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Tel

Substitutes: Ulreich, Hulsmann, De Ligt, Sarr, Coman, Goretzka, Gravenberch, Mazraoui, Kratzig, Stanisic, Pavlovic, Ibrahimovic, Tikvic